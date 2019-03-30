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Prof. Dr. Cengiz Kuday: "Geçmeyen baş ağrılarını önemseyin"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:13
Prof. Dr. Cengiz Kuday: "Geçmeyen baş ağrılarını önemseyin"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday, beyindeki atardamarda ortaya çıkan balon olarak tanımlanan ’anevrizma’ konusunda uyarılarda bulunarak, "Birçok hasta anevrizma nedeniyle daha teşhis konulamadan hayatını kaybediyor" dedi. Kuday, geçmeyen şiddetli baş ağrılarının önemsenmesi gerektiğini vurguladı.


Beyindeki atardamarda ortaya çıkan balonlaşma olarak tanımlanan anevrizma, günümüzde her yüz kişiden 5’inde ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla görülen hastalık, genç-yaşlı herkeste ortaya çıkabiliyor. Kanadığı zaman hasta hayatını kaybedebiliyor, ya da kalıcı nörolojik hasarlar meydana gelebiliyor.


Anevrizma konusunda uyarılarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday birçok anevrizma teşhis edilemeden hastaların hayatını kaybettiğini söyledi.


Ölüm oranları arasında kalp ve kanserden sonra beyin kanamalarının geldiğine dikkat çeken Kuday, "Bu beyin kanamalarının en önemli nedenlerinden biri travma diğeri ise anevrizmadır. Anevrizmayı bir su tesisatı gibi düşünecek olursak, bu tesisatın belli yerinde kavşaklar var. Kavşakların zayıf noktalarından, ufacık bir yerden baloncuk ortaya çıkıyor. Tansiyon değişikliğinde veya sinirlenince veya durup dururken bu baloncuklar patlayabilir. Bu patlama esnasında hastaların önemli bir kısmının hayatını kaybediyor. 1/5’i hemen, diğer 1/5’i iki saat içinde, üçüncü 1/5’ i yirmi dört saat içinde ölür. Dördüncü 1/5’ i 1-2 gün sonra hayatını kaybeder. Beşinci 1/5’ihastaneye ulaşır. O da uygun hastaneye ulaşırsa ki her hastanede bu tedavi yapılamaz" ifadelerini kullandı.



"Geçmeyen baş ağrılarını önemseyin"


Prof. Dr. Cengiz Kuday, anevrizmanın çoğunlukla kanamadan belirti vermeyeceğini vurgulayarak, "Anevrizma bazen sızıntı yapar, o zaman belirti olur. Hasta der ki ’benim başım ağrıyor, bilhassa geceleri ve ensem ağrıyor’ der. Sızıntı vardır. Veya gözünün arkasında şiddetli bir ağrı vardır. O bölgedeki anevrizmadan kaynaklanıyor olabilir. Yani anevrizma patlamamıştır ama sızıntı vardır. Daha çok ense ağrısı vardır. Ağrı hiç geçmez ve ağrı kesiciye de cevap vermez. Bu nedenle geçmeyen bağ ağrıları önemsenmelidir" ifadelerini kaydetti.



"Anevrizma tıpkı mayın temizlemeye benzer"


Prof. Dr. Kuday, anevrizmal kanamanın çoğu zaman anjiyoya gerek kalmadan tomografi ve MR ile de belirlenebileceğini ifade ederek, "Anevrizmanın tedavisi eskiden yalnızca ameliyattı. Ameliyat; beynin aralıklarından girerek yaptığımız beyin cerrahisinin en zor ameliyatıdır. Ameliyat çok iyi gider fakat hastanın damarları kendiliğinden büzülür. Hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar usta cerrah olun, cevap vermez, hastayı kaybedersiniz. Benzetecek olursak anevrizma cerrahisi tıpkı mayın temizlemeye benzer. Çok dikkat ister ve sizin zamanınız kısıtlıdır. Eğer patladıysatemizlemek için zamanınız sadece 3 dakikadır. 3 dakikadır ve sonra her şey biter. Beynin kansızlığa tahammülü azdır" şeklinde konuştu.


Anevrizmanın ameliyata gerek kalmadan da tedavi edilebileceğini kaydeden Kuday, "Türkiye bu konuda çok ileri. Nöroradyologlar tıpkı anjiyo yapar gibi damarlardan giriyorlar ve anevrizmayı kapatıyorlar. Bu teknoloji her gün gelişiyor. Türkiye’de bu tedavi çok ileri yani ama nerelerde? Üniversitelerde ve belirli çok vakıf üniversitelerinde ileri. Herkes yapamaz. Eğer kanama varsa bu sefer açık ameliyat yapıyoruz. Yani kanı boşaltıyoruz. Kanamayı durdurmak için anevrizmanın boynuna bir klips koyuyoruz. Bunu da her cerrah yapamaz yani belirli bir tecrübesi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:13
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