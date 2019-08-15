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Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne yapılan üst geçit tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne yapılan üst geçit tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne yapılan yaya üst geçidi tamamlandı


İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne inşa edilen yaya üst geçidi inşası sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamlanan modern üst geçit, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölge halkının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üst geçitte asansör cephe kaplaması ve asansör imalatları tamamlandı. Köprü üstü yaya yürüyüş yolunun korkuluk imalatlarının bitirildiği çelik üst geçitte, zemine kaymayan maddeden imal edilen tartan pist uygulaması yapıldı. Üst geçitte toplamda 70 ton çelik kullanıldı. Ayrıca üst geçidin etrafından çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
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