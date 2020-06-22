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Aktüel

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi Tahir Sancar'ın cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:30:17 -
Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi Tahir Sancar'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi emekli binbaşı Tahir Sancar (74), son yolculuğuna uğurlandı.

Tahir Sancar için öğle vakti Büyükçekmece'deki Kuba Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazı öncesi, Sancar'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tahir Sancar'ın cenazesi Mimarsinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Prof. Dr. Aziz Sancar, ABD'de bulunduğu için cenaze törenine katılamadı.

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