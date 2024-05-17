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Aktüel Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Azerbaycan sürprizi
Aktüel

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Azerbaycan sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 14:40:00 -
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Azerbaycan sürprizi

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, ANAS’ın “Fahri üyesi” seçildiğini, ünlü hocanın ANAS Onursal Üyelik diplomasını ve kartını almak üzere 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan’a geleceğini duyurdu.

ANAS'ın 29 Kasım 2023'te yapılan Genel Kurul toplantısında Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar'ın ANAS'ın fahri üyesi seçildiğini hatırlatan ANAS Başkanı Habibbeyli, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ANAS Onursal Üyelik diplomasını ve kartını takdim etmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti bilim topluluğuyla kapsamlı görüşmelerini düzenlemek amacıyla Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'ne ziyaretine ilişkin davette bulunduklarını ve bu isteğin Sancar tarafından memnuniyetle kabul edildiğini söyledi.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Azerbaycan Millî İlimler Akademisi 'ne ziyaretinin 30 Mayıs - 6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi.

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