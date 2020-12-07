  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken aşı açıklaması
Gündem

Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken aşı açıklaması

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 05:15:00 -

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı üzerine Habertürk televizyonunda yayınlanan Açık ve Net programında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

"Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar
Gündem

Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sincar'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, "PKK'lı teröristler Irak güvenlik güçlerine katılab..
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" diyen Kübra Par'a sert tepki gösterdi.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay