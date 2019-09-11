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Prof. Dr. Artık: "Güvenli gıda tüketmenin yolu, etiketten geçiyor"

Gıda kaynaklı risklere karşı insan sağlığının tesadüflere bırakılmayacak kadar değerli olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
Prof. Dr. Artık: "Güvenli gıda tüketmenin yolu, etiketten geçiyor"

Gıda kaynaklı risklere karşı insan sağlığının tesadüflere bırakılmayacak kadar değerli olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, güvenli gıda tüketiminde etiketlerin vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Sağlıklı beslenme konusundaki farkındalığın artmasına paralel olarak, tüketicinin güvenli gıda tüketimi konusundaki hassasiyetinin artması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda etiketlerinin önemini öne çıkarıyor.


Gıdaların nerede, nasıl, kim tarafından üretildiği, içeriğinde neler olduğu ve son tüketim tarihi ya da tavsiye edilen tüketim tarihinin yer aldığı gıda ambalajlarındaki etiketin, güvenli gıda tüketiminin ön koşulu olduğunu dile getiren Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, "İnsan sağlığı, tesadüflere bırakılmayacak kadar değerlidir. Gıda kaynaklı sağlık sorunlarından korunabilmenin yolu ise gıdaların güvenli bir şekilde tüketilmesinden geçiyor. Günümüzde tüketici, tüketmek için satın aldığı gıdanın içeriğinde neler olduğunu, hangi tarihe kadar güvenle tüketebileceğini, nerede, hangi koşullarda üretildiğini bilmek istiyor. Bu tüketicinin en doğal hakkı olduğu gibi, gıdaları güvenle tüketebilmenin de tek yoludur" dedi.



Tüketicilerin bir gıdanın içeriğinin ne olduğunu, hangi koşullarda, nerede üretildiğini ve ne zamana kadar güvenle tüketebileceğine ilişkin bilgilere ambalajın üzerindeki etiket sayesinde kolayca ulaşabilmeleri gerektiğin kaydeden Prof. Dr. Artık, "O yüzden yıllardır tüketicilere, etiketinde gerekli bilgilerin yer aldığı ambalajlı gıdaları tüketmelerini, bu gereklilikleri karşılamayan ambalajsız gıdalardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Tüketici için etiketteki bilgiler, adeta o gıdanın güvenle tüketilebileceğini gösteren garanti belgesidir"


Tüketici sağlığının korunması bakımından büyük önem taşıyan gıda etiketlemeye, sektörde faaliyet gösteren firmaların da büyük özen göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Artık, "Tüketici, bir firmanın sunduğu gıdayı satın alırken, ambalajın üzerindeki etikette ihtiyaç duyduğu bilgilerin olup, olmadığına bakar. Çünkü tüketici için etiketteki bilgiler, adeta o gıdanın güvenle tüketilebileceğini gösteren garanti belgesidir. Bu bilgileri mevzuata uygun bir şekilde, tam ve doğru olarak sunma sorumluluğu ise firmalardadır" şeklinde konuştu.


Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uyumlu etiketleme ve bilgilendirme yapması gerektiğinin altını çizen Artık, yasal düzenlemelerin öngördüğü geçiş sürelerine tabi işletmelerin ise 2019 yılı sonuna kadar gıda etiketlerini ve tüketiciyi bilgilendirme usullerini mevzuata uygun hale getirmeleri gerektiğini kaydetti.



Gıda etiketleme mevzuatındaki değişiklikler Ankara’da anlatılacak


Prof. Dr. Nevzat Artık, gıda etiketleme mevzuatı ile mevzuattaki son değişiklikleri, 4 Ekim’de Ankara’da Karma Grup’un düzenlediği eğitim programında anlatacak. “Mevzuattaki Değişiklikler ve Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi-Türk Gıda Kodeksi” başlığıyla gerçekleştirilecek programda, etiketleme kuralları, gıda etiketleme mevzuatında yapılan değişiklikler, ikincil mevzuat (yönetmelik, tebliğ vb.) düzenlemeler açıklanacak.



Gıda sektöründe çalışan kalite yöneticileri ve çalışanları, araştırma-geliştirme yöneticileri, mühendisler, yasal mevzuattan sorumlu yöneticilere yönelik düzenlenen eğitimin konu başlıkları şöyle sıralandı:


"Mevzuat Nedir?, Gıda Mevzuatı, Gıda Etiketleme Mevzuatı, Etiketleme ve İşaretleme Kuralları, Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar, Gıda Hakkında Zorunlu Bilgilendirmenin Kullanılabilirliği ve Yerleşimi, Zorunlu Bilgilerin Bildirim Şekli, Dil Gereklilikleri, Sorumluluklar, Mesafeli Satış, Zorunlu Etiket Bilgileri, Alerjenler, Reklamlara yönelik zorunluluklar, İstisnalar, İlave Zorunlu Bilgiler, Beslenme ve Sağlık Beyanları, Etikette Bulunması Gereken Sembol ve İşaretler”.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
  1. doğa

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