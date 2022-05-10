Prof. Dr. Ali Nesin'den Akit TV'de ezber bozan açıklamalar

Sunucu Muharrem Çoşkun sunduğu 'Kırmızı Masa' programına konuk olan Prof. Dr. Ali Nesin, Osmanlıca, eğitim ve Atatürk hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Osmanlıca hakkında açıklamalarda bulunan Nesin, "Babamın notları eski Türkçe vakıfta yüzbinlerce not vardı. Aldım elif ba'yı bir ay içinde eski yazıyı çözüp tercümelere başladım. Eski yazı gericilik olarak eleştirildi. Babam eski Türkçe yazardı. Ben de öğrendim zenginleştim bu açıdan." dedi.

"Merkezi eğitimi kırıp eğitimi 7 bölgeye ayırmak bir çözüm olabilir"

Muharrem Çoşkun'un zorunlu eğitim sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Ali Nesin, "Devletin senin çocuğunu yetiştirmeye ne hakkı var. Vergi veriyorsun yol yap köprü yap diye, ama ben sana çocuğumu eğit diye vergi vermiyorum ki, Merkezi eğitimi kırıp eğitimi 7 bölgeye ayırmak bir çözüm olabilir. Eğitim amacına karar verdiğin an ideolojiyi belirlemiş oluyorsun. 5-10 aile bir araya gelip kendi çocuğumuzu eğitme hakkımız olmalı." dedi.

5816 nolu kanun hakkında açıklamalarda bulunan Nesin, "Atatürk'ün korunmaya ihtiyacı yok. Özgürlük işte eksik aslında hakaret suç olmamalı, biri bana sövse ne anama ne de babama bir şey oluyor. Kutsallara dokunmak normal düşünce özgürlüğü, Türkiye kadar kutsallaştıran ülke yok. Ben Kemalist değilim belli ki siz de değilsiniz."

"9'u 5 geçe kuralına insanlar uymayabilir"

Çoşkun'un Aziz Nesin Kemalist mi? sorusunu cevaplayan oğul Nesin, "Babam hiç bir zaman Kemalist oldu. Saat 9'u 5 geçe kuralına insanlar uymayabilir. Yapmak isteyen de yapar." dedi.

"Ekmeğimi paylaşırım ben"

Yeni anayasa hakkında konuşan Nesin, "Ben anarşist ruhluyum ben özgürlükten yanayım. Öte yandan ben devlete de inanmıyorum. Sınırlara inanmıyorum. Suriye'den gelen insanlara da karşı çıkmıyorum. Ekmeğimi paylaşırım ben." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk hakkında sorulan soruya, "Helalleşme çıkışını ben doğru biliyorum. Atatürk tarihi bir şahsiyet hiç şüphesiz. Ancak şibeli tarafıyla konuları konuşabileceğimiz bir Türkiye isterdim." dedi.

Ezber bozan Sivas çıkışı

Sivas olaylarında karanlık bir olduğunu söyleyen Nesin, "Sivas olsun Çorum olsun nerede katliam olursa olsun. 6-7 Eylül de öyle, bu tip olaylar arka planda bir güç varsa olur. Aziz Nesin'in orada konuştuklarını halk duymadıki, o konuşmanın günler öncesi dökümanlar hazırlanmış. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun orada bir dahli yok. Tam tersine yatıştırmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu.