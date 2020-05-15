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İSLAM

Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Hac ile ilgili kritik görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, görüşmede, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:58:00 -
Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Hac ile ilgili kritik görüşme

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefonla görüştü.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkileri ele alındı. Erbaş, görüşmede Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Benten de salgınla kapsamlı mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek ülkesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DSÖ'nün karar ve tavsiyeleri önemli

Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini aktaran Benten, ülkesi için Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin önemli olduğunu, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını bildirdi.

Salgının bir an önce son bulması niyazında bulunan Erbaş ve Bakan Benten, birbirlerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.

Görüşme sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

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