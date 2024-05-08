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Yaşam Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken deprem uyarısı Türkiye'yi dehşete düşürecek: O bölgeleri işaret etti
Yaşam

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken deprem uyarısı Türkiye'yi dehşete düşürecek: O bölgeleri işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 19:49:00 -
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken deprem uyarısı Türkiye'yi dehşete düşürecek: O bölgeleri işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Son olarak 7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan'ın son paylaşımı herkesi korkuttu. örnek il ve ilçeleri tek tek saydı. Ercan, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekti. 7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan; Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur.

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