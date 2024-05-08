Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken deprem uyarısı Türkiye'yi dehşete düşürecek: O bölgeleri işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekti. 7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan; Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur.