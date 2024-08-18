Prof. Dr. Ahmet Ercan, "O bölgede 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum" diyerek uyardı!

Fatih Suriçi, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler. Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Beylikdüzü'nün bazı kesimleri. Kumburgaz, Büyükçekmece. En çok etkilenecek yerler bunlar.

Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamurdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere çevresi… Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.

En güvenli bölgeler

En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor.

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Kanal İstanbul konusunda ısrarcı olunması deprem riskini artırıyor. Kanal İstanbul depreme neden olmaz ama oraların yapılaşması depremde zararı artırır.

"Tekirdağ’da 7, 7,2 büyüklüğünde deprem bekliyorum"

Çorlu'nun da Çerkezköy'ün de güvenliği yok. Tekirdağ'daki yazlıklar yapısal olarak az katlı. Oralarda bir risk görmüyorum. Marmara Ereğlisi önünde 7 - 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Bu Tekirdağ depremi demektir. Bu da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyecek.

"İki deprem bekliyorum"

1999'dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. 2 deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 - 6.7 arasında Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada - Sivriada'dan Küçükçekmece'ye kadar kıracaktır.

Diğer kol ise Tekirdağ kolu o da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum. Tekirdağ'a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece'den Saros Körfezi'ne kadarki alan.

Depremler ne kadar sürecek?

Yukarıda saydıklarımdan ilk deprem 20 ila 35 saniye arasında olacaktır. İkinci depremin de 30 saniye ile 40 saniye arasında olmasını bekliyorum.

İstanbul'da bu zaman kadar yıkıcı 16 deprem oldu. Hiçbiri 1 tane ile kalmadı. Yani bir deprem olduğu zaman 3-4 deprem daha oluyor. Sarsıntılar 2-3 yıl daha sürüyor.

Deprem beklediği iller

Depremlerin bir yasası vardır. Bir kere olmuşsa geçmişte, gelecekte de aynı şekilde davranacaktır. Son yıkıcı 16 depremi izlediğimde hepsinde aynı davranışı görüyorum. İstanbul ve Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale- Lâpseki, Tekirdağ-Şarköy sarsılacaktır 2-3 yıl daha. Deprem oldu bitti diye bir şey söz konusu değil.

İstanbul'da kişi ve yapı yoğunluğun fazla olmasından dolayı deprem çok büyük olmasa bile etkisi 17 Ağustos'tan fazla olabilir. Korkutucu olan bu kişi sayısı ve yapısı.

Deprem beklerken nasıl İstanbul'a teşvik edilir insanlar anlamıyorum. İstanbul boşaltılsın demiyorum. Yerleşim güdülenmesin diyorum. Bu durum bizi beklemediğimiz olaylara doğru götürebilir. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte görüyoruz ölen ya da yaralanan yok. Türkiye'de olsa felakete neden olur.

"Bingöl ve Adapazarı’nda deprem olur"

Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de, Adapazarı'nda olur. Teke Adası'nın güneybatısında olur, Rodos'a bakan kesiminde. ‘Hatay Hatay’ dedik, oldu. Kahramanmaraş'ı üç yıl önceden söylemiştik ama bunları söylemenin bir anlamı yok.