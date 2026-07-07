Prof. Dr. Ağca'dan sıcak uyarısı: Günde 2.5-3 litre şu ve 5 korunma tedbiri

Termometreler 40 dereceyi aşarken vücut, iç ısısını 36-37 derece arasında tutmaya çalışıyor. Prof. Dr. Ağca, bu dengeyi korumak için devreye giren iki mekanizmanın kalbi doğrudan zorladığını anlatıyor.

Uzmana göre yaz aylarında günlük sıvı tüketimini 2.5-3 litreye kadar çıkarmak, sıcağın en ağır sonuçlarından korunmanın ilk şartı. Özellikle 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalar için bu detay hayati.

Vücut ısısını dengelerken kalp neden yoruluyor?

Prof. Dr. Ağca, sıcakta vücudun ısısını iki yolla düşürdüğünü söylüyor: "Temel olarak iki yolla biz aslında vücut ısımızı dengede tutmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri terleme ile yani cilt yoluyla. İkincisi de solunum sıklığını arttırarak akciğerden sıvıyı buharlaştırarak vücut ısımızı düşürmeye çalışıyoruz."

Bu iki mekanizmanın bir bedeli var. Ağca'nın sözleriyle bu tablo kalbin iş yükünü ve kalp hızını arttırıyor, tansiyon değerlerinde yükselmelere yol açabiliyor.

Sıvı kaybı tansiyonu düşürünce süreç nereye gidiyor?

Ağca, aşırı sıvı kaybının tabloyu tersine çevirdiğini vurguluyor. Dehidratasyon dediği bu kayıp, bazen tansiyon düşmesine yol açıyor.

"...bu sıvı kaybı nedeniyle oluşan tansiyon düşmeleri, bazen aşırı seviyelere ulaşırsa kan pıhtılaşması, kan damarlarında kanın koyulaşması ve yine kalbin iş yükünün artmasına bağlı olarak kalp krizleri ve ani ölümlere kadar süreci götürebiliyor" diyor uzman.

Kimler risk altında?

Ağca, risk grubunu net çiziyor: 65 yaş üstü bireylerin yanında hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalığı, beyin-damar hastalığı, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastalar.

Bu kişiler için öğle saatleri ayrı bir tehdit oluşturuyor. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde yarım saatten fazla güneş altında kalmamak gerekiyor.

Güneşe karşı 5 koruyucu tedbir

Uzman, sıcağın zararlı etkilerinden korunmak için sıvı alımını arttırmayı ilk sıraya koyuyor. Ağca'nın sıraladığı tedbirler şöyle:

Sıvı alımını arttırmak, şapka kullanmak, şemsiye kullanmak, üzerine beyaz, ince pamuklu kıyafetler giymek ve öğle güneşinden uzak durmak.

İlaç kullananlara özel uyarı

Kalp yetmezliği ve tansiyon hastalarının kullandığı idrar söktürücü ilaçlar, dehidrasyona zemin hazırlıyor. Ağca bu noktada hastaları uyarıyor.

"Bu hastalarımızın yaz aylarında hekimleriyle görüşerek idrar söktürücü ilaçlarının doz azaltımının yapılması ve yine sıvı alımlarını arttırmaları çok büyük önem arz ediyor" diyor.

Belirtiler ve 112'yi arama anı

Vücut sıcaklığı artınca kızarıklık, ısı artışı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve tansiyon düşmesi ilk uyarı işaretleri oluyor. Ağca, bu belirtilerde hemen serin veya klimalı bir ortama geçmeyi öneriyor.

Gölgeye geçmek, sıvı almak, uzanıp ayağı yükseltmek ve kıyafetleri inceltmek de rahatlatıyor. Rahatlama gelmezse tablo ciddileşiyor.

Ağca'ya göre konuşma bozukluğu, bilinç bozukluğu, göğüs ağrısı, ciddi nefes darlığı veya vücutta güçsüzlük ortaya çıktıysa vakit kaybetmeden 112 aracılığıyla acil servise başvurmak gerekiyor. Uzman, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü uyarılarının da yakından takip edilmesini istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Yaz aylarında günde ne kadar şu içilmeli? Prof. Dr. Ağca, yaz aylarında günlük sıvı tüketiminin 2.5-3 litreye kadar arttırılması gerektiğini belirtiyor.

Öğle güneşinde ne kadar süre kalınabilir? Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yarım saatten fazla güneş altında kalınmamalı.

Ne zaman 112 aranmalı? Konuşma bozukluğu, bilinç bozukluğu, göğüs ağrısı, ciddi nefes darlığı veya vücutta güçsüzlük ortaya çıktığında derhal 112 aranmalı.