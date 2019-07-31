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Prof. Çeker uyardı: Böyle bir iddia imanı tehlikeye sokar

Peygamber Efendimiz Hazreti Muahmmed (SAV)'in sünnetlerini reddederek, Efendimizin, 'helal haram koyma yetkisi olmadığını.' ileri sürenlere seslenen Prof. Dr. Orhan Çeker, "Böyle bir iddia insanı İman'i tehlikeye sokar. A'râf Suresi'nin 157. Ayeti, Peygamber Efendimiz (SAV)'in helal ve haram hükmü koyduğunu belirtir." dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:23
Prof. Çeker uyardı: Böyle bir iddia imanı tehlikeye sokar

 Taha Emre Özdemir  Ankara  

"Birileri, 'Peygamber'in helal haram hükmü koyma yetkisi yok.' diye konuşup duruyor. Tabii ki bu iddia Efendimiz'in sünnetini red etme fikrinden ileri geliyor." diyen Prof. Çeker, "Böyle bir iddia insanı İman'i tehlikeye sevk eder. A'râf Suresi'nin 157. Ayeti, Peygamber Efendimiz (SAV)'in helal ve haram hükmü koyduğunu belirtir." ifadelerini kullandı.

'O'na itaat etmeyenin vay haline!'

Bu konuda başka ayetler olduğunu da hatırlatan Prof. Çeker, şunları söyledi:

"Al-i İmrân Suresi 50. Ayet'te de Hz İsa'nın insanlara bazı haramları helal kılmak için gönderildiği söylenir. Peygamberler Allah'ın izniyle helal ve haram hükmü koyarlar. İnsanlar bunu böyle bilmeli ve küfür noktasına gelmekten sakınmalı.

Peygamber Efendimiz'e ister Nebi ister Resul deyin. Neticede örneğimiz olan O mübarek Resûl'e itaat etme mecburiyetimiz var. Yani Nebi ve Resul farkı gibi bir konuyu gündeme getirmeyi de epeyce lüzumsuz ve fitne sebebi görüyorum. O'na ne kadar itaat ediyorsun, sen ona bak. Kabir sualleri arasında nebi ve resul farkı nedir diye bir sual yok. Ama O'na itaat etmedi isen vay haline. Kimse bu lüzumsuz konu ile zaman israf etmemeli."

A'raf Suresi 157. Ayet: "Onlar, ellerindeki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler."

Al-i İmran Suresi 50. Ayet: "Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helâl olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size rabbimden bir mûcize getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:23
  1. Ankara
  2. Orhan Çeker

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