Prof. Caşın NATO Zirvesi'nde açıkladı: Türk savunması NATO'da ABD'den sonra ikinci

Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 7-8 Temmuz'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının öne çıktığı Savunma Sanayii Forumu'yla açıldı. Küresel güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken tüm gözler Ankara'da.

"Gelecek 20 yılı şekillendirecek tarihi bir zirve"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, zirvenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye zirvesi NATO'nun gelecekteki 20 senesini şekillendirecek çok önemli bir zirve. Bugün tarihi bir gündür. Türkiye'nin büyük bir diplomatik, askeri zaferidir."

Caşın, NATO'nun Londra Zirvesi'nde Sovyetler'in çöküşü sonrası yol haritası belirlediğini, Körfez krizi ve Irak savaşını yaşadığını hatırlattı. Ancak bu zirvenin çok daha kritik olduğunu söyledi. Dünyanın iki büyük savaşla karşı karşıya olduğunu belirten Caşın, "Rusya-Ukrayna savaşında günde 200 füze atılıyor. Her iki tarafın bir milyondan fazla askeri kaybı var" dedi.

Türkiye NATO'nun en önemli askeri gücü: TCG ANADOLU Baltık'ta

Caşın, ABD Başkanı Trump'ın "NATO işini bitirmiştir, askerlerimi geri çekeceğim" çıkışına Türkiye'nin verdiği cevabı hatırlattı: "Türkiye hemen Baltık tatbikatına TCG ANADOLU uçak gemisini gönderdi. Alman savunma bakanı dedi ki; Türkiye NATO'nun en önemli askeri gücüdür."

Türkiye'nin NATO içinde vazgeçilmez bir ülke olduğunu vurgulayan Caşın, Hakan Fidan'ın Putin'le yaptığı görüşmeye atıfta bulundu: "Putin'in danışmanı 'ateşkes istiyoruz, görüşme İstanbul'da olabilir' dedi. Demek ki Türkiye vazgeçilmez bir ülke."

11 milyar dolar ihracat: Türkiye'nin savunmadaki yükselişi

Caşın, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı rakamlarla ortaya koydu: "Türkiye'nin ihracatı 11 milyar doları geçmiştir. NATO üyesi İspanya'ya Hürjet'i satıyoruz. İtalya'ya TB-3 satıyoruz. Bütün doğu Avrupa ülkelerine kara araçları satıyoruz. Romanya dahil savaş gemisi satıyoruz."

Avrupa ve NATO'nun savunma sanayiinde yüzde 5 artırım hedefinde en büyük ortağın Türkiye olduğunu belirten Caşın, "Türk savunma sanayi artık dünyada Amerika'dan sonra NATO içerisindeki en önemli ortak haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

F-35 iddiası: "Yüzde 7 parça Türkiye'de üretildi"

Caşın, F-35 savaş uçaklarının kritik parçalarının Türkiye'de üretildiğini savundu: "F-35'in yüzde 7 parçasını biz yaptık. Aviyonikler, orta gövde en önemlilerini Türkler yapmıştır. Türkiye kesince İsraillere verdi. Uçaklar arıza yapıyor. Arızasız uçak istiyorsanız gelin Türkler hazır."

Caşın, Türkiye'nin F-35 konusundaki beklentilerini de sıraladı: "Türkiye'nin isteği açık ve net. Müttefik olarak bize yapılan kısıtlamaları kaldırın. F-35'lerimizi verin, motorlarımızı verin ve ambargoyu kaldırın. Teröre desteği kesin."

KAAN ve 6. jenerasyon: Almanlar bile yapamıyor

Yerli savaş uçağı KAAN ile ilgili de konuşan Caşın, "Tayyarelerin kralı KAAN geliyor. Motorları da anlaşacağız. En büyük kazancımız bu olacak. Vermezlerse en iyisini, en güzelini yapacak. Herkes bunu bilsin." dedi.

Caşın, Türkiye'nin 6. jenerasyon savaş uçağı üzerinde de çalıştığını belirterek, "6. jenerasyon savaş uçağını da yapıyoruz. Almanlar bile yapamıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: "Özgüven verdi, bugün o gün"

Prof. Caşın, sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek tamamladı: "Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum. Önce özgüven verdi. Bu özgüven Ankara'da. Bir gün bu Külliye'de dünyanın liderlerini ağırlayacağız demiştik. Bugün o gündür. Bugün tarihi bir gündür. Türkiye'nin büyük bir diplomatik, askeri zaferidir. Bu Türk milletinin dünyada çok önemli bir yükselişidir. Kimse bunu durduramaz."

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 36. NATO Zirvesi nerede ve ne zaman yapılıyor?

Cevap: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Soru: Türk savunma sanayii ihracatı ne kadar?

Cevap: Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamasına göre Türkiye'nin savunma ihracatı 11 milyar doları geçti.

Soru: F-35'te Türkiye'nin payı nedir?

Cevap: Caşın, F-35'in yüzde 7 parçasının Türkiye'de üretildiğini, aviyonikler ve orta gövdenin Türkler tarafından yapıldığını belirtti.

Soru: Türkiye'nin NATO zirvesindeki talepleri neler?

Cevap: Türkiye, müttefiklik hukuku çerçevesinde F-35'lerin teslim edilmesini, motor ambargosunun kaldırılmasını ve teröre desteğin kesilmesini talep ediyor.