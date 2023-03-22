Prof. Boynukalın'dan Ramazan çağrısı! 'Hayır ayında depremzedeleri unutmayalım'

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlarımız buruk bir Ramazan ayı geçirecek.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu hatırlattığı mesajında, "İnşallah zekat ve hayır ayı olan Ramazan'da depremzede kardeşlerimize ve diğer ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen her türlü yardımı yapalım." dedi.

Efendimiz'in (sav) hayatından örnek veren Prof. Boynukalın, şöyle devam etti:

Resûl-i Ekrem (sa) Ramazan'da rahmet rüzgarı gibi eser ve cömertliğinin zirvesinde olurdu. Rabbim O mübarek yoldan gitmeyi nasip etsin...



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