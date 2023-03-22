  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Prof. Boynukalın'dan Ramazan çağrısı! 'Hayır ayında depremzedeleri unutmayalım'
İSLAM

Prof. Boynukalın'dan Ramazan çağrısı! 'Hayır ayında depremzedeleri unutmayalım'

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:57:00 -
Prof. Boynukalın'dan Ramazan çağrısı! 'Hayır ayında depremzedeleri unutmayalım'

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatarak depremzedeler için çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlarımız buruk bir Ramazan ayı geçirecek.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu hatırlattığı mesajında, "İnşallah zekat ve hayır ayı olan Ramazan'da depremzede kardeşlerimize ve diğer ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen her türlü yardımı yapalım." dedi.

Efendimiz'in (sav) hayatından örnek veren Prof. Boynukalın, şöyle devam etti:

Resûl-i Ekrem (sa) Ramazan'da rahmet rüzgarı gibi eser ve cömertliğinin zirvesinde olurdu. Rabbim O mübarek yoldan gitmeyi nasip etsin...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23