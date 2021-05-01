Prof. Boynukalın neden hedefte? Cevabı Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'ın tweetlerinde!

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Alkol satışının 17 gün boyunca yapılmayacak olmasından dolayı ne yapacağını şaşıran çevreler eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almıştı. Onu hedef alanlara Atesit Dernekleri ile birlikte Kemalistlere şirin görünen açıklamaların sahibi Cemil Kılıç da katıldı. Kılıç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Laikliğe karşı çıkmak ahlaksızlıktır, demiştim. Bu akşam Mehmet Boynukalın bir kez daha bunu kanıtladı. Yazdığı yazı şeriatçıların edebini ortaya koyuyor." dedi.

Prof. Boynukalın neden hedefte? Cevabı Cemil Kılıç'ın paylaşımlarında!

Cemil Çiçek adlı Kemalistin geçmişte yaptığı paylaşımlar, esas meselenin Prof. Dr. Mehmet Boynukalın değil Ayasofya'nın yeniden cami olmasına yönelik hazımsızlık olduğunu gözler önüne serdi.

'Biz Muhammedi (SAV) yolda yürüyeceğiz'

Bugün Prof. Boynukalın'ı hedef alan Cemil Kılıç, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılacağının tartışıldığı günlerde şu yorumu yapmıştı: "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV), Yahudi ya da Hristiyanlara ait hiçbir mabedi camiye / mescide çevirmiş değildir. Biz Muhammedi (SAV) yolda yürümeye devam edeceğiz."

Kudüs ile tehdit etti!

Kılıç bir başka mesajında Ayasofya'nın cami olarak açılması durumunda şu tehdidi savuruyor: "Ayasofya'yı müzeden camiye çevirmek mümkündür. Aancak bunun sonuçlarına katlanmak gerekir. En önemli sonuçlarından biri Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın cami özelliğini kaybetmesi ve kiliseye yahut sinagoga çevrilmesi olabilir. Dahası da var. Türkiye ve İslam dünyası buna hazır mı?"

'Namaza katılmamak daha iyi'

Aynı Cemil Kılıç, Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra ise şu değerlendirmeyi yapıyor: "Ayasofya'da namaza katılmamak, katılmaktan daha İslami."

Tüm ümitlerini kaybedip 'Beni İmam yapın Atatürk'ü anlatayım' dedi

Ve günümüze gelindiğinde ise tüm ümitleri kaybeden Ayasofya düşmanı Cemil Kılıç, Ayasofya'da İmam olmak istediğini söylüyor: "Gün gelse Ayasofya'ya imam olsam, cuma namazı kıldırsam, hutbede Allah'a hamd edip resulullaha salavat getirsem. Ardından büyük Atatürk'e saygı sunsam... Atatürk'ü o kürsüden ad vermeden lanetleyenlerin sözlerini onlara iade etsem... İnşallah!"