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Gündem Prof. Bektaş'tan 7 şiddetinin üzerinde İstanbul depremi bekleyenlere tepki!
Gündem

Prof. Bektaş'tan 7 şiddetinin üzerinde İstanbul depremi bekleyenlere tepki!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 22:50:00 - 2023-08-22 23:42:44
Prof. Bektaş'tan 7 şiddetinin üzerinde İstanbul depremi bekleyenlere tepki!

Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş 7 şiddetinin üzerinde İstanbul depremi bekleyen uzmanlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Bektaş, çeşitli kurumların açıklamalarını karşılaştırarak, "Parson, 2004: Marmara'da 2034 yılına kadar 7'den büyük deprem olma olasılığı yüzde 35-70'tir. Bu görüş Kuzey Marmara Fayının 0-12,5 km derinliğe kadar tam kilitli, deprem enerjisi biriktirdiği varsayımına dayanır. Oysa Uchida, 2019; Becker, 2023, Batı- Orta Marmara'da fayın sürüklenerek, önemli miktarda deprem enerjisi harcadığını göstermişlerdir." dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, mesajını şöyle tamamladı:

Bu bağlamda, 7'den büyük depremi öngörenler, fayın uzunluğu ve tarihsel depremler yerine daha geçerli olan fayın "deprem enerji bütçesi" ile ilgili verileri paylaşabilseler daha inandırıcı olacaklardır.

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