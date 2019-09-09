Prof. Alkın, PPK'dan çıkması beklenen faiz indirimini değerlendirdi: Piyasa ihtimal üzerinden fiyatlandırma yapmaya başladı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Geçen haftadan itibaren iyi bir faiz indirimi olacağı ihtimali ile piyasa fiyatlandırma yapmaya başladı." diyen Prof Alkın, "Geçtiğimiz Haziran'dan bu yana sosyal medya üzerinden karanlık senaryolarla vatandaşı ve işletmeleri kendi çıkarları için belli pozisyonlara yönlendirenler defalarca haksız çıktı. Söyledikleri her seferinde tutarsız kaldı ve büyük bir itibar kaybı yaşadılar. Son 15 günden bu yana da her türlü gelişmeyi kendi karanlık senaryoları için bir araç olarak kullanmaya çalışsalar dahi onlara zaten itibar eden kalmadı. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurul Toplantısı için de yine son derece bilinçli olarak ne kadar korku salmaya çalışsalar da aynı akıbete maruz kalmaktan kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin rekabetçi Kur'a ihtiyacı var'

Türkiye'nin rekabetçi Kur'a ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Alkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel ticaret savaşlarının bu kadar hız kazandığı ve ülkelerin ticaret savaşlarının yanı sıra kur savaşlarına yoğunlaştığı bir dönemde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak olan herhangi bir karar Türkiye'nin rekabetçi kur düzeyinde yola devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Eylül ayı enflasyonu da olumlu yönde çok önemli bir düzeltmeye sebep olacak. Bu nedenle Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de atacağı adım daha da anlamlı hale gelecek. Türkiye Ekonomisi'nin dengeleme ve toparlanma sürecinde hız kazanan enflasyondaki düşüş trendinin de devam edeceği bir periyotta Merkez Bankası'nın alacağı herhangi bir karardan kötümser senaryo çıkarmaya çalışmanın hiçbir değeri yok. Zaten piyasalar da bu tür kötü niyetli senaristlere artık zerre kadar prim vermiyor."