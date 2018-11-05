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Probiyotiklerin cilde faydaları nelerdir?

Probiyotikler içeriğinde pek çok fayda barındırır. Cilde olan faydaları nelerdir?

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:55
Probiyotiklerin cilde faydaları nelerdir?

Gıda takviyesinden yoğurda, probiyotik ürünler uzun yıllardır var. Ama son zamanlarda gözler probiyotik içeren başka bir alana çevrildi, probiyotik içeren dermokozmetiklere! Zira yapılan araştırmalar, bir süre öncesine kadar sindirim sistemi üzerindeki etkisi ile bilenen probiyotiklerin cilde uygulandığında cilt sağlığı için önemli yararlar sağladığını ortaya koydu.

Yarım asırlık Alman markası Sebamed'in dermatologları, probiyotiklerin sağlığımız için yararlı, iyi bakterileri olduğuna dikkat çekerek, gıdalarla aldığımız probiyotikler kadar probiyotik içeren dermokozmetiklerin de cilt için faydalı olduğunu söyledi.

İŞTE UZMANLARDAN YANITLAR

GENÇLİK PINARI: Serbest radikallere karşı kalkan görevi gören probiyotikler cildin kırışıp yaşlanmasını engelliyor.

CİLDİ NEMLENDİRİYOR: Probiyotikler cildin nemlendirilmesine, böylece ışıldayan bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİK: Dermokozmetiklerdeki probiyotikler çevresel faktörler nedeniyle cildimize bulaşan virüslere karşı savaşıyor.

TAHRİŞLERE KARŞI KORUYOR: Probiyotikler cilt üzerindeki mikroflorayı dengelemeye yardımcı oluyor, bu da cilt tahrişlerini önlemekte etkili oluyor.

SİVİLCE DÜŞMANI: Ayrıca probiyotikler detoksifiye edici etkiye sahip. Probiyotik içeren cilt bakım ürünleri, özellikle sivilceli ciltlerin tedavisinde öneriliyor.

Bırakın iyi bakteriler cildinizin sağlığını ve gençliğini korusun!

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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