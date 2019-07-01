‘Probiyotik Tofu’ projesine gıda ve tarım dalında üçüncülük AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu’nun danışmanlığını yaptığı"Probiyotik Tofu" projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge finallerinde üçüncülük kazandı.

ADÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu’nun danışmanlığını yaptığı"Probiyotik Tofu" projesi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Birleştirilmiş Ege ve Güney Marmara Bölge Finallerinde “Gıda ve Tarım” dalında üçüncülük kazandı.



Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, vegan gastrointestinal mékroflorasını desteklemek için geliştirdikleri "Probiyotik Tofu" projesinin TÜBİTAK 2209-A programından desteklendiğini belirtti. Boyacıoğlu, “Danışmanlığını gerçekleştirdiğim projemizi sahiplenerek, özveriyle çalışan ve bu başarıyı yakalamamızda büyük pay sahibi olan yeni mezun öğrencilerimiz Gıda Mühendisi Nursena Zeybekoğlu ve Gıda Mühendisi Hatice Özhan’a bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim” sözleriyle ekibine teşekkür etti.

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