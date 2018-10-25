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Prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

Seyhan ilçesinde bir evde uzun süre prizde  takılı kalan taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu hasar meydana geldi.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:37
Prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Erkmen, powerbank olarak da  bilinen şarj cihazını gece prize taktıktan sonra uyudu.

Sabaha karşı dolan ve prizden çıkarılmayan cihazın patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Ev sahibi ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa  sürede söndürdü.

Olay, şarj cihazının bırakıldığı koltuk ve prizde hasara yol açtı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:37
  1. Adana
  2. yangın

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