Primi dolduran ne zaman emekli olacak? Çalışma süresini tamamlayan emelilik ne zaman?

EYT prim gün sayısını tamamlayanlar ne zaman emekli olacak?

EYT çıkacak mı, EYT ne zaman çıkacak, EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika EYT gelişmelerini yakından an be an takip ediyor. Çalışma yılı ve prim borçlarını tamamlayan lakin emeklilik yaşını beklemeye koyulan vatandaşlar 2021 yılında EYT’nin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2021'de EYT çıkar mı? İşte, EYT son durum…

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'yle ilgili 5 formül üzerinde çalışılıyor. Bütçe yükünün dikkate alındığı 5 sistem üzerinde çalışan bakanlık, SSK, Bağ-Kur ve memurları ayrı ayrı kategoride yaş gruplarına göre değerlendirecek. 2023 öncesi çıkmasına kesin gözüyle bakılan EYT'de bir takım formüller üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Planlanan 5 formül ise şu şekilde;

Kısmı emeklilik nedir?

9 Eylül 1999 öncesinde sigortası bulunanlar, 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Kısmi emekliler olarak adlandırılan bu kesim, 3600 günü tamamladığı taktirde kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurduğu anda emekliliğinin tadına çıkarmaya başlıyor. Emeklilik yaşını, bu şartların yerine getirilmesiyle tarih belirliyor.

Çalışma yılını tamamlayanlar ne zaman emekli olacak?

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıl (7 bin 200 gün) erkeklerde ise 25 yıl (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gidildiğinde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasanın çıkması halinde erkekler 25, kadınlar da 20 yıl geriye giderek hakkını doldurmuş olacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortası bulunan kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

Primi tamamlayanlar ne zaman emekli olacak?

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gerekiyor. Bu da primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olacağı anlamına geliyor.

EYT Almanya sistemi emeklilik nedir?

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik hali ortaya çıkıyor.

EYT Finlandiya sistemi emeklilik nedir?

Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.