Prim yoksa emekli maaşı bağlanmaz

Soru: Geçen yıllarda en az 25 yıl evli kalmış olan kadınlara emekli maaşı bağlanacak diye haberler çıkmıştı. Böyle bir düzenleme var mı? Hatice M.

Cevap: Belirli bir süre sigorta primi ödenmeksizin SGK’dan emekli maaşı almak mümkün değil. Dolayısıyla prim ödemesi olmayan veya kanunda belirtilen prim gününü tamamlamamış olanlara emekli maaşı bağlanmıyor. Ancak muhtaç dul kadınlarla 65 yaşın üzerinde muhtaç vatandaşlarımıza aile sosyal politikalar aracılığıyla sosyal yardım niteliğinde muhtaçlık maaşı ödendiğini bu maaşın da emekli sigorta maaşı olmadığını belirtelim.