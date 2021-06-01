Prim iadesi şuanki değerden mi alınır? Ödenen primlerin iadesi nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) iki türlü prim iadesi alınabilir. Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir.

Prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayıp emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar geçmişte ödeneği primleri SGK’dan toplu olarak alabiliyor. Bu durumda yaşınız primleri iade almaya imkan veriyor. Müracaat ederseniz alabilirsiniz. Sadece sizden kesilen primleri iade alabilir, işveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilenleri iade alamazsınız. SGK, geçmiş yıllara ait primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayıp, öder.

Prim iadesi nasıl alınır?

erkek sigortalı, 60 yaşına geldiği halde prim günleri 3600’den de az ise talebi halinde primleri iade edilir. Bu şekilde yapılan toplu ödemelerin tatminkâr olmadığını belirtmem gerekir. Çünkü, normalde bir sigortalı için işçi ve işveren primi olarak ayrı, genel sağlık sigortası ve emeklilik için de ayrı prim alınır. Sağlık için kesilen primler ile işveren adına yatırılan primler iade edilmez. Sadece sigortalının kendisi adına emeklilik için ödenen primler iade edilir. Çalışırken SGK’ya brüt ücretin yüzde 34.5’i oranında prim yatırılır. Bununla birlikte emeklilik için sigortalı adına yatırılan prim tutarı 4/a’lılarda yüzde 14, 4/b’lilerde ise yüzde 20 oranındadır. Çalışan adına emeklilik için ödenen primlerin güncel değeri bulunarak iade yapılır.