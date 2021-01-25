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Ekonomi Prim borçluları 31 Aralık’a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak
Ekonomi

Prim borçluları 31 Aralık’a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:58:00 -
Prim borçluları 31 Aralık’a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.”

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