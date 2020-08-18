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Aktüel Priene Antik Kenti'ndeki yangın kritik noktada durdurulmuş
Aktüel

Priene Antik Kenti'ndeki yangın kritik noktada durdurulmuş

Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer: - "Birkaç metre sonra buranın meşhur tapınağı ve Panteon bölgesine erişiliyor. Yangının durduruluş noktası çok kritik"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:29:19 -
Priene Antik Kenti'ndeki yangın kritik noktada durdurulmuş

AYDIN (AA) - Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, dün Priene Antik Kenti içinde de etkili olan yangının kritik bir noktada durdurulduğunu belirterek, "Zarar minimum düzeyde." dedi.

Doç. Dr. Tuncer, Güllübahçe mevkisinde zirai alanda başlayan, Priene Antik Kenti içine de sıçrayan ancak havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın alanında inceleme yaptı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Priene Antik Kentindeki durum hakkında bilgi alan Tuncer, gazetecilere dünkü yangında çok endişelendiklerini, soğutma çalışması biter bitmez bölgeye geldiklerini aktardı.

Doç Dr. Tuncer, şunları söyledi:

"Çok şanslıyız. Yangın, kent merkezine ulaşmadan Orman Bölge Müdürlüğümüzün yoğun çabaları sonucunda söndürüldü. Toplam 4 hava aracıyla 50’den fazla sorti yaparak müdahale edildi. Yangının başlangıç noktası Didim Güllübahçe yolu güzergahı. Yangının olduğu noktada henüz kazı çalışmaları başlamamış olması bizi biraz sevindirdi. Çünkü toprak örtüsü, buluntuların üstünde olduğu için bir koruma alanı oluşturuyor. Fakat kent merkezine ulaşmak üzereymiş yangın. Birkaç metre sonra buranın meşhur tapınağı ve Panteon bölgesine erişiliyor. Dolayısıyla yangının durduruluş noktası çok kritik. Zarar minimum düzeyde. Bizi üzen büyük bir zararla karşılaşmadık. Fakat ne kadar dikkat etmemiz gerektiği konusunda da üzerimize düşen uyarıyı aldık."

Dün akşam çıkan yangına havadan 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale edilmiş, antik kent içindeki ağaçlara sıçrayan alevler söndürülmüştü.

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