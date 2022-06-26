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Dünya Prenses bot bağladı, asker oldu!
Dünya

Prenses bot bağladı, asker oldu!

İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate, ülkesinde Silahlı Kuvvetler Günü’nü bir askeri eğitim akademisine yaptığı ziyarette çekilen ve daha önce yayınlanmayan fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 11:48:00 - 2022-06-26 11:51:19
Prenses bot bağladı, asker oldu!

İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate, ülkesinde Silahlı Kuvvetler Günü’nü bir askeri eğitim akademisine yaptığı ziyarette çekilen ve daha önce yayınlanmayan fotoğraflarını paylaşarak kutladı.


Düşes Kate, Prens William ile paylaştığı “Kensington” adlı Instagram hesabında geçtiğimiz Kasım ayında yeni askerlerle tanışmak için gittiği Pirbright Eğitim Akademisi’nden fotoğraflarını yayınladı.

Kate’in bir savaş uçağının kokpitinde kaskıyla çekilen fotoğrafı dikkat çekerken, yayınladığı açıklamada “William ve ben Silahlı Kuvvetler Günü’nde, geçmişte ve günümüzde dünya genelinde tüm silahlı kuvvetlerimizde, denizde, karada ve havada hizmet veren cesur erkek ve kadınlara saygımızı sunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

 


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