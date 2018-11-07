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Prens Selman'ın Kuveyt ziyaretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor

Selman'ın, Kuveyt ziyaretinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen ziyaretle ilgili kendisini hedef alan açıklamalarla ilgili tartışmalar devam ediyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:30
Prens Selman'ın Kuveyt ziyaretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor

Ziyaretin üzerinden bir ay geçmesinin ardından Kuveyt Petrol Kurumu Başkanı Nizar el-Adesani, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef alarak "Ziyaret iyi değildi." açıklamasını yaptı. Buna karşın Kuveyt Dışişlerinin açıklamasında, Adesani'nin görüşlerinin ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığı belirtildi.

Kuveyt'teki Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törene katılan Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol Kurumu Başkanı Adesani'nin "Veliaht Prens Bin Selman'ın son Kuveyt ziyareti iyi değildi." yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Adesani'den nakledilen bu açıklamalar, Suudi Arabistan'la tarihi ilişkileri kesinlikle yansıtmamaktadır." dedi.

Ayrıca açıklamada, Adesani'nin görüşlerinin, Kuveyt'in resmi tutumunu yansıtmadığı vurgulandı.

Kuveyt Petrol Kurumu Başkanı Nizar el-Adesani, dün Petrol Geliştirme Derneğinin yıllık toplantısında, Suudi Arabistan ile ortak petrol bölgeleri arasındaki anlaşmazlıkların halen devam ettiğini belirterek, "İki tarafın imzalaması için hazırlanan bir takım anlaşmalar vardı ancak bu dosya, teknik olmaktan çıkıp siyasi bir dosya haline dönüşünce başarısızlıkla sonuçlandı. Ne yazık ki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin son ziyareti iyi değildi." demişti.

Haziran 2017'de başlayan Körfez krizinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'la ilişkilerini keserken Kuveyt ara bulucu rol üstlenmişti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:30
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