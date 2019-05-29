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Prens Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo sahte çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'In iki yıl önce müzayedede satın aldığı Da Vinci'nin Hz. İsa tablosunun sahte olduğu ortaya çıktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 06:52
Prens Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo sahte çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, 2 yıl önce Leonardo Da Vinci'nin Salvador Mundi adlı tablosunu 450 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. Rekor bedelle satın alınan bu tablo tarihe geçerken, Veliaht prens tatsız bir sürpriz ile karşılaştı.

 

Suudi Prens'in Da Vinci tablosu diye aldığı eserin atölye çalışması olduğu ortaya çıktı.

Prens dolandırıldı

Veliaht Prens Selman adeta açık artırmayla satılan ve rekor bedel ödenen eseri satın alarak dolandırıldı. Tabloyu New York'taki bir müzayededen satın alan Veliah Prens'e kötü haber iki yıl sonra geldi. Milyon dolarla saydığı eserin sahibinin Leonardo Da Vinci olmadığı anlaşıldı.

Atölye çalışması eser

Paris'teki Louvre Müzesi'nde görevli olan sanat tarihi uzmanları tablonun atölye çalışması olduğuna karar verdi.

Hz. İsa'nın resmedildiği Salvador Mundi yani Dünyanın Kurtarıcısı adlı tablonun gerçek sahibinin Leonardo Da Vinci olduğundan önceden de şüpheleniliyordu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 06:52
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