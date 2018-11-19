Prens Selman'ı korku saldı!

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesinin ardından yaşanan hemen her gelişme sadece Suudi Arabistan'da değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD ve İsrail'de de farklı yansımalara neden oluyor. Cinayete ilişkin yanlış bilgilerle süreci adeta düğümlemek isteyenlere Türkiye yeni bilgi ve belgelerle yanıt verecek. Düğümü çözecek ses kayıtları ve belgelerin Prens Selman'dan Muhammed Dahlan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD Başkanı Trump'ın damadı Kusher ve İsrail'e kadar geniş bir alanı sadece siyaseten değil, sosyal açıdan da etkilemesi bekleniyor.

Cinayete dair yeni bir süreç başlıyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden tavrını ilk günden bu yana net bir şekilde belli eden ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ortaya çok ciddi bir irade koyan Türkiye, cinayete dair yeni bir süreç başlatıyor.



Özellikle Suudi Arabistan Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin yapılan açıklamaların ardından olayın sadece belirli kişiler üzerine yıkılarak kapatılacağı izlenimi edinen Türkiye, bu dönemde attığı adımlarla Kaşıkçı cinayetini yeniden dünya kamuoyunun 1 numaralı maddesi haline getirdi.

Cinayete ilişkin ses kayıtlarının dökümlerini bazı ülkelerle paylaşan, kimi ülkelere ise ses kayıtlarını çok küçük bir kısmını dinleten Türkiye'nin olaya ilişkin diğer istihbari bilgileri de kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.



Cinayetin öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin süreci net bir şekilde ortaya koyacak kayıtların ortaya çıkması, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasının çok daha ötesinde anlamlar taşıyor.

Büyük fotoğrafta Kaşıkçı'nın kan izleri var

Öyle ki, bu kayıtlar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zaid'e, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'dan Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye kadar oldukça geniş bir coğrafyada yeni bir fitili ateşleyebilir.



Türk istihbaratının Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens Selman'ın rolünü tüm yönleriyle ortaya koyması, cinayetin uluslararası bağlantı noktaları için de büyük sorun teşkil ediyo

Kaşıkçı cinayeti; infaz timini taşıyan uçakların Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzeriden aktarma yapması, Muhammed Dahlan'a bağlı bir ekibin 'temizlik' için konsolosluk binasına gelmesi, Selman'ın ortadan kaldırılmasını istediği 200 kişi için İsrail'e ile bağlantılı çalışması, İsrail ile kurulan bağda Trump'ın damadı Kushner'in de önemli roller üstlenmesi gibi daha önce kamuoyuna parça parça yansıyan ve hepsi bir planın yapı taşları olan olayların en önemli ve birleştirici parçası olarak öne çıkıyor.

CIA raporu bekleniyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kaşıkçı olayında eli oldukça dolu olan ve tüm sürecin hakimi olarak öne çıkan Türkiye, ABD istihbarat örgütleri ve ilgili kurumlarınca Başkan Trump'a sunulacak Kaşıkçı cinayeti raporuna göre hareket edecek.