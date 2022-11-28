Prens Selman'dan Suudi Arabistan'da 'Uluslararası Havalimanı' projesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Riyad'da Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesinin başlatıldığını resmen açıkladı.

Veliaht Prens Bin Selman'ın açıklamasına göre, yeni havalimanı, Riyad'ı dünyanın en büyük 10 kent ekonomisinden biri haline getirme planına ve başkent nüfusunda 2030 yılına kadar 15-20 milyon arasında değişecek büyümeye ayak uydurmaya katkıda bulunacak.

Yaklaşık 57 kilometrekarelik bir alana inşa edilecek olan Kral Selman Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak.

Alan, "Kral Halid Salonları" adı altında mevcut salonlar ve 6 pistin yanı sıra 12 kilometrekarelik destek tesisleri, konut, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve birçok lojistik tesisi içerecek.

Kapasitesinin 2030'a kadar yıllık 120 milyon yolcuya çıkarılması planlanan havalimanında ayrıca 2050'de yıllık 185 milyon yolcu kapasitesine ulaşılması ve 3,5 milyon tona kadar kargo taşınması hedefleniyor.

Projenin petrol dışı GSYİH'ye yılda yaklaşık 27 milyar riyal (7,2 milyar dolar) katkıda bulunması ve 103 bin kişiye doğrudan veya dolaylı iş fırsatı sunması bekleniyor.

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