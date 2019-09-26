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Prens Selman'dan Kaşıkçı itirafı: Cinayet benim sorumluluğum altında gerçekleşti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Prens Selman'dan Kaşıkçı itirafı: Cinayet benim sorumluluğum altında gerçekleşti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 1 yıl sonra ilk kez basına demeç verdi.

1 yıl sonra sessizliğini itirafla bozan Prens Selman, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

Cinayetin kendisinin emri olmadan yapıldını savunan Selman, "20 milyon insanımız var. 3 milyon çalışanımız var. Cinayetle ilgili benim sorumluluğum yok" dedi.
Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer" var yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği Cemal Kaşıkçı cinayeti ABD basınında yeniden tartışılmaya başladı.

Erdoğan, FOX News'e verdiği son demeçte, Cemal Kaşıkçı'nın rastgele bir kişi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Özellikle sizin meslektaşınız. Medya dünyasında saygın bir yeri olan, benimle de birkaç röportajı olmuş olan birisi. Yakından tanıyorum, aynı zamanda son dönemde Türkiye'den de bir hanımefendi ile nişanlanmıştı. Böyle de bir durumu vardı. Nitekim onunla nikah hazırlıklarına girmek için de İstanbul Başkonsolosluğuna gitmişlerdi. Şimdi böyle bir durumda ülkemde ve İstanbul Başkonsolosluğunda böyle bir olay olacak, ben bunu takip etmeyim mi? Tabii ki takip edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Yapmamız gereken bu. Yoksa her yapılan yapıldığı yerde kalırsa dünyada adaleti tesis edemeyiz''

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:38
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı

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