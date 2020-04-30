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Dünya

Prens Selman'a tehdit: Askerlerimizi Suudi Arabistan'dan çekeriz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ABD askerlerini Suudi Arabistan'dan çekmekle tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:58:00 -
Prens Selman'a tehdit: Askerlerimizi Suudi Arabistan'dan çekeriz

ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ültimatom verdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı telefonla arayarak ültimatom verdiği ortaya çıktı.

Trump'ın, Bin Selman'ı ABD askerlerini Suudi Arabistan'dan çekmekle tehdit ettiği öğrenildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 2 Nisan'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump, Muhammed bin Selman'a eğer petrol üretimini azaltmazlarsa, ABD askerlerini Suudi Arabistan'dan çekecek yasanın kabul edilmesine engel olmayacağını söyledi.

Bu görüşmeden bir süre sonra Suudi Arabistan, petrol üretimini kısıtlamıştı.

Ancak bu kısıtlamaya rağmen ham petrol fiyatları düşüşünü sürdürmüş, bir süre sonra da ham petrolün varil fiyatı sıfır doların altına inmişti.

Kaynak: Mepa News

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