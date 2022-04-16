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Spor Prens Selman'a dur diyen birileri çıktı! Suudi isim şokta
Spor

Prens Selman'a dur diyen birileri çıktı! Suudi isim şokta

Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman'ın Newcastle United için yaptığı akılalmaz transfer harcalamalarına UEFA 'dur' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 14:47:00 -
Prens Selman'a dur diyen birileri çıktı! Suudi isim şokta

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni yıkan haber! Premier Lig'de Newcastle United'ı satın alarak dikkatleri üzerine çeken Prens Selman, İngiliz ekibi için kesenin ağzını açmıştı. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne UEFA'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Akşam'ın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin keyfini kaçıran haber UEFA'dan geldi. Newcastle United'ı satın aldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Prens Selman, İngiliz ekibi için kesenin ağzını açmıştı. Kış transfer sezonunda 100 milyon euro para harcayan Newcastle United'da gerçeği teknik direktör Eddie Howe açıkladı.

Prense UEFA dur dedi

Suudi Arabistan Veliaht prensi satın aldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'a transfer için finansal kısıtlama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe, finansal kısıtlamalar nedeniyle yaz transfer döneminde insanların beklediği gibi bir çılgınlık yaşanmayacağını açıkladı.

Newcastle United'ın Leicester City ile oynayacağı karşılaşma öncesi konuşan Eddie Howe, "Transfer döneminde herkesin beklediği devrimin finansal kısıtlamalar altında olduğumuz için gerçekleşeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

Transfer için açıklamalarını sürdüren ve "Olay bir kişiyi ya da önemli bir ismi transfer etmek ile ilgili değil" sözlerini kullanan İngiliz teknik adam, "Bu asla benim çalışma yöntemim olamaz. Benim sistemime ve takıma uyum sağlayacak isimleri kadromuza katmak önemli olan." açıklamasında bulundu.

100 milyon euro ödedi

Prens Selman'ın satın almasının ardından, Ocak ayındaki transfer döneminde Chris Wood, Bruno Guimaraes, Kieran Trippier, Dan Burn, ve Aston Villa'da kiralanan Matt Targett isimleri için yaklaşık 100 milyon euro harcamıştı.

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