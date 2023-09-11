Prens Selman tarih vererek duyurdu: Ortadoğu yeni Avrupa olacak
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağını söyledi.
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, birleştirme sözü verdiği Ortadoğu’yu dünyanın yeni devi haline getireceğini iddia etti.
Bin Selman, Arap liderlerle yaptığı özel toplantıda, “Ortadoğu'nun yeni Avrupa olacağına inanıyorum. 5 yıl içinde Suudi Arabistan bambaşka bir ülke olacak. Bu Suudilerin savaşı. Bu benim savaşım. Ölmeden Ortadoğu'yu dünyanın tepesinde görmek istiyorum” dedi.
Veliaht Prens konuşmasında, "Bahreyn, Kuveyt ve siyasi anlamda ters düştüğümüz Katar bile çok farklı olacak” şeklinde konuştu.
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