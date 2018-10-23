Prens Selman babasını ayakta uyutmuş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğüne ilişkin bilgiyi günlerce, babası, Kral Selman bin Abdülaziz’den sakladığı ortaya çıktı. Reuters’in Suudi Kraliyet ailesine yakın 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens, gelişmelerin kontrolden çıkması, ABD’den ve uluslararası kamuoyundan baskının artması sonrasında, Kral Selman’dan gelişmelere müdahale etmesini istemek zorunda kaldı. Kral Selman, Kaşıkçı’ya ilişkin bilgilendirilmesinin hemen ardından, tüm kontrolü eline aldı ve ilk iş olarak 11 Ekim tarihinde, en güvendiği isim, sağ kolu Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal’ı, Türkiye’ye gönderdi.

Hızla soruşturma açıldı

Prens Halid’in Türkiye temasları sonucu, Ankara ve Riyad Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin ortak çalışma grubu kurdu. Yine Kral, ülke içinde bir soruşturma açılması konusunda başsavcılığa emir verdi. Prens Halid’ın Türkiye’den Riyad’a dönüşünde, Kaşıkçı hadisesine ilişkin raporunda “bu işten kurtulmamız çok zor” ifadelerini kullandığı daha sonra medyaya yansıdı.

Erdoğan’la görüşme etkili oldu

Kraliyet ailesine yakın Suudi Arabistanlı bir işadamı, Kral Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tam kontrolü almasını da Prens Halid’in Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrasında gerçekleştiğine işaret etti. Görüşmeye paralel Kral Selman’ın müdahalesiyle Riyad merkezli açıklamalarda değişen ton ve içerik de dikkat çekti.

Veliaht oyaladı

Saray’a yakın iki kaynağa göre 11 Ekim tarihine kadar Kral Selman, Kaşıkçı cinayetinin ulaştığı boyut hakkında bilgi sahibi değildi. Kaynaklar bu durumda, Veliaht Prens’in yakınındaki isimlerin Kral Selman’a, Kaşıkçı’ya ilişkin gelişmeler yerine, ülkeyle ilgili pozitif haberleri sunması ve yönlendirmeye çalışmasının etkili olduğunu savundu.

Uyutmak istedi

Saray çevresine yakın başka bir kaynağa göre, Veliaht Prens gelişmeleri saklamak istemesine rağmen, cinayet haberinin tüm Arap medyasında yer alması sonucu bu hedefinde başarısız oldu. Kral Selman ancak bundan sonra devreye girebildi ve hem Veliaht Prens’e hem de diğer ilgililere, Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin sorular sormaya başladı.

ABD baskısı son damla oldu

Reuters’e konuşan bir başka kaynağa göreyse, gelişmelerin Veliaht Prens’in kontrol edemeyeceği noktaya gelmesi ve ABD’den yükselen baskı neticesinde, Muhammed bin Selman, “bir sorunun yaşandığı ve bunla yüzleşmeleri gerektiği” konusunda Kral Selman’ı bilgilendirmek zorunda kaldı.

Tahtı sarsan çığ

Her ne kadar Muhammed bin Selman, Kral’ın en sevdiği oğlu olsa da, bir başka kaynağa göre Kral’ın geniş kapsamlı bir bakışla yalnız oğlunu değil, kraliyet ailesi ve Kral’ın geleceğini de düşünmek zorundaydı. Söz konusu kaynak gelişmelerin, tüm kraliyet ailesini etkileyecek bir çığa dönüştüğünü işaret etti.

Kontrolsüz güç uyarısı

Kral’ın “yapay bir balonda” yaşadığı savunan bir başka kaynak ise, danışmanlarının pek çok kez Kral Selman’a, Veliaht Prens’in kontrolsüz gücüne ilişkin uyarılarda bulunduğunu aktardı. Kral’ın çevresinin, gelişmelere daha çok müdahil olması gerektiği konusunda da kendisine baskı yaptığı belirtildi.

Başsağlığı mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesine başsağlığı diledi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı ailesiyle telefonla görüştüğünü bildirdi. Görüşmelerin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih Kaşıkçı'nın taziyeler için teşekkür ettiğine yer verildi.

Görevden azledilsin

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin etkili isimlerinden senatör Rand Paul’den de kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli bir çıkış geldi. Paul, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, görevinden azledilmesi gerektiğini söyledi. Trump yönetimine yakın Foxnews haber kanalına konuşan Senatör Paul, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik Riyad’ın açıklamalarını tatmin edici olmaktan uzak ve insanların aklıyla hakaret etmek şeklinde niteledi. “15 kişinin Veliaht Prensin onayı olmadan İstanbul’a gitmiş olabileceğini düşünemeyiz” diyen Paul, emri Veliaht Prensin verdiğinden emin olduğunu da belirtti. Rand Paul, “bu nedenle onla ilişkiye devam etmemiz düşünülemez. Görevinden azledilmesi gerekli” yorumunda bulundu. (Yeni Şafak)