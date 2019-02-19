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Prens, İngiliz yalakalığında

Kaşıkçı cinayetiyle batıda itibarı yerle bir olan Suudi Prensi bin Selman, imajını düzeltmek ve Avrupalıların sempatisini yeniden kazanmak içinİngiliz kulübü M.United’ı 5 milyar dolara satın almaya çalışıyor. Suudiler ise kulübe sponsor olacaklarını belirtti.

19 Şubat 2019 Salı 09:43

Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın ülke yönetiminin büyük bölümünü eline bıraktığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yüzünü yine batıya döndü... Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katletme emrini verdiği belirtilen bin Selman, Avrupa’da bozulan imajını düzeltmek için İngiliz ve Amerikalıların gönlünü almaya çalışıyor...

İngiliz The Sun gazetesi, Veliaht Prensin İngiliz futbol kulübü Manchester United’ı satın almak için 4,9 milyar dolar teklif ettiğini belirtti. 

Prens bin Selman’ın Manchester United’ı satın almak üzere, kulübün ABD’li sahibi Glazer ailesiyle pazarlıklarını sürdürdüğü ileri sürüldü.

Gazete, Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan’da görüştüğünü iddia etti.

Haberde prensin satış için M.United’ın gelecek yıl için Şampiyonlar Ligi’ne oynamaya hak kazanmasını şart koştuğu, bu yüzden satışın onaylanması için takımın ligi ilk 4 sırada tamamlamasının bekleneceği öne sürüldü.

Milyonlarca dolar

Gündeme bomba gibi düşen haberden sonra Riyad yönetimi, İngiliz kulübünü satın almayacaklarını belirtti. Suudi Medya Bakanı Turki el Şebane, Suudi varlık fonunun Manchester United ile bazı sponsorluk görüşmeleri yürüttüğünü kaydetti.

Suud yönetiminin belirttiği gibi sponsorluk anlaşması yapılsa bile Prens bin Selman yine İngiliz kulübüne milyonlarca dolar para aktaracak. Böylece Suudi Prens hem ABD’lilerin hem de İngilizlerin gözüne girecek.

Pakistan’la 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Suudi Arabistan ve Pakistan, petrokimya, enerji ve madencilik gibi alanlarda 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

Pakistan’a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Prens bin Selman, veliaht prens olduğu 2017’den bu yana ilk resmi ziyaretini Pakistan’a yaptığını belirterek, yapılacak Suudi yatırımlarının, iki ülke için de önemli olduğuna değindi. İki ülkenin turizm konusunda da yatırım anlaşmaları yapacağını kaydeden Prens Selman, 2030 sonrası turist sayısını karşılıklı 50 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

Han ise turizm ve petrokimya alanında daha fazla iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, Suudi hapishanelerinde bulunan 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti. Veliaht Prens de hemen talimat verip 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun tahliye edilmesini sağladı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Selman
  3. Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  4. Gazeteci Cemal Kaşıkçı
  5. İngiliz The Sun gazetesi
  6. Veliaht Prens
  7. Manchester United
  8. ABD’li sahibi Glazer ailesi
  9. Şampiyonlar Ligi
  10. Suudi Medya Bakanı Turki el Şebane
  11. Pakistan
  12. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  13. Pakistan Başbakanı İmran Han

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