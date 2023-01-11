Prens Harry'den Afganistan geri adımı! "Sözlerim çarpıtıldı"

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin piyasaya çıkarttığı Spare adlı kitabı Afganistan yönetimi tarafından tepki ile karşılandı.

Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi katlettiğini itiraf edip, "Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" diyen İngiliz Prensi Harry, gelen tepkilerden sonra geri adım attı.

Prens Harry'ye sert ifadelerle tepki gösteren Afganistan İslam Emirliği komutanlarından Molavi Ağagül, "Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin." dedi.

'Sözlerim çarpıtıldı' geri adımı

Afgan Komutan, "Biz hâlâ buradayız ama o babaannesinin sarayına kaçmış. O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı." ifadelerini kullandı.

Prens Harry Afganistan'dan gelen tepkilerden sonra açıklamada bulundu.

"Hiç kuşku yok ki, en büyük yalanları, Afganistan'da öldürdüğüm insan sayısıyla bir şekilde böbürlendiğimdi. Ama bu yalan. Ben başka birinin böyle bir şeyle övündüğünü duysam, öfkelenirim" diyen Harry, "Benim sözlerim değil, ama benim sözlerimin çarpıtılması ailem için tehlikeli. Bunu rahatça yapabilmeleri çok sıkıcı ve huzursuz edici bir şey. Böyle yapmayı tercih ettiler." ifadeleri ile sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.