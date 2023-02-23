Prens Harry-Meghan Markle çifti fena halde tiye alındı! Karı koca sert tepki verdi: Yeni kararı kimse beklemiyordu

30 yıllık dizi Southpark’ta “ Dünya Mahremiyet Turu” başlıklı bölüm, Prens Harry ve eşi Meghan’ı fena halde tiye aldı. Dizinin yeni bölümünde Harry ve Meghan hayali bir şehre taşırken karikatürize edildi. “Dünya Mahremiyet Turu” bölümünde, daha özel bir hayat için hayali bir ülkeye taşınan çift, "Mahremiyetimizi istiyoruz" ve "Bize bakmayı bırakın" yazan pankartlarla uçaktan inerler.

Dizinin yeni bölümünde Harry’nin yayınladığı kitap da alay konusu oldu. Dizide, Harry ve Meghan, Prens'in Harry'nin "Spare" kitabına benzeyen "Waaagh" kitabını tanıtırken de görülüyor. Southpark’ın yeni bölümü yayınlandıktan sonra çiftin yasal işlem yapmayı düşündüğü bildirildi. Çiftin sözcüleri iddialara sert tepki gösterdi ve Newsweek'e "Bu asılsız ve sıkıcı" dedi.

ÇİFT YENİ BÖLÜMDEN RAHATSIZ OLDU, TAMAMINI BİLE İZLEYEMEDİ!

California'daki kaynaklar daha önce Meghan'ın "South Park'tan rahatsız olduğunu ancak tamamını izlemeyi reddettiğini" iddia etmişti. Meghan, çizgi filmin yeni bölümünde "sorority kızı, aktris, etkileyici, kurban" olarak tanımlanıyor.

South Park'ın olay yaratan bölümünde Prenses Meghan’ın şöyle dediği duyulur: "Buraya taşınsaydık, insanlar normal olmayı istemek konusunda gerçekten ciddi olduğumuzu düşünürdü!" Tartışmalara konu olan bölüm, tüm karakterlerin kurgusal olduğunu belirtip olağan sorumluluk reddi beyanıyla başladı. Ancak şovun çifti canlandırdığı çok açık.

İZLEYİCİLERDEN ESPRİLİ YORUMLAR GEÇİRMEDİ:” HARRY VE MEGHAN’I YUMRUK MANYAĞI YAPTILAR”

olaymedya'a göre: Diziyi izleyen bir sosyal medya kullanıcısı şöyle dedi: "South Park, Meghan Markle ve Prens Harry'yi ciddi bir şekilde yumruk manyağı yaptı!” Bir diğeri ekledi: "Kesinlikle Harry ve Meghan'ı parçalıyorlar." Öte yandan Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle, oğlu Charles taç giymeye hazırlanıyor. Harry ve Meghan Markle'ın henüz Kral'ın taç giyme törenine katılıp katılmayacağına karar vermediği iddia edildi.

38 yaşındaki Prens Harry, tören için İngiltere'ye uçmayı kabul etmeden önce, daha ince ayrıntıların üzerinden geçmek için 74 yaşındaki baba Charles ve 40 yaşındaki erkek kardeş William ile konuşmak istediği bildirildi. Harry'nin geçen ay satış patlaması yapan anı kitabı Spare'in yayınlanmasından bu yana ikisiyle de herhangi bir teması olmadığı belirtiliyor.