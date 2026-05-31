'Grup toplantısı' sorusuna cevap! Korsan genel başkan MYK'yı topladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve başladığı halde kendisini parti lideri ilan eden ve kamuoyunda "korsan genel başkan" olarak adlandırılan Özgür Özel, TBMM'deki çakma genel merkez odasında kurmaylarını topladı.
CHP MYK, Manisa Milletvekili Özgür özel başkanlığında toplandı. Toplantı TBMM’de Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda düzenleniyor.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MYK’nın olağan bir MYK olduğunu söyleyerek, gündemin Türkiye’nin sorumları haftalık siyasi tartışmaları masaya yatıracakları yer olduğunu ifade etti.
Emir, Salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı’nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok" ifadelerini kullandı.
Emir MYK sonrasında açıklama yapılacağını belirtti.
