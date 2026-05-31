Stratejik tepedeki Şakif Kalesi'ni işgal etti Siyonist katiller durmak bilmiyor

Dünya
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti. Lübnanlı bir askeri kaynak, 30 Mayıs'ta İsrail ordusunun Yahmur beldesi üzerinden Litani Nehri'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun beldelerine kadar ilerleyerek işgalini genişlettiğini belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazlılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını öne süren Waweya, kara saldırıları öncesi bölgeye şiddetli hava saldırıları ile tank ve topçu atışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lübnanlı bir askeri kaynak, 30 Mayıs'ta İsrail ordusunun Yahmur beldesi üzerinden Litani Nehri'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun beldelerine kadar ilerleyerek işgalini genişlettiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

ATEŞKESİ DİNLEMİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

