Sosyal medyadan yayınladı! Kılıçdaroğlu’ndan yeni arınma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kurultay sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, "Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim" diyerek başladığı açıklamasında, kariyeri boyunca kul hakkı yemediğini ve yedirmediğini ifade etti. Boğazından tek bir kuruş haram lokma geçmediğini belirten Kılıçdaroğlu, bu duruşunu gelecekte de kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

CHP'de demokrasinin temel esas olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin iddialı açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal'in emaneti olan partiyi temiz bir vicdan ve iradeyle ileriye taşıyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak."

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bu "arınma" ve "demokrasi" içerikli mesajı, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.