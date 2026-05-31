  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor! 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Son dakika! Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump taslağı sertleştirdi! İran’dan ABD’ye rest geldi
Dünya

Son dakika! Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump taslağı sertleştirdi! İran’dan ABD’ye rest geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika! Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump taslağı sertleştirdi! İran’dan ABD’ye rest geldi

ABD'nin küresel zorba Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen nükleer ve bölgesel güvenlik müzakerelerine son anda müdahale ederek anlaşma taslağını daha sert şartlarla revize ettiği öne sürüldü. ABD basınına yansıyan gelişmelere göre uranyum stoklarının imhası ve Hürmüz Boğazı'na yönelik maddelerin sıkılaştırılması istenirken, İran cephesinden Washington'a sert bir yanıt geldi. İran Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, "İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir" diyerek ABD'nin teklifine rest çekti.

Orta Doğu'da gerilimi düşürmesi ve bölgesel bir savaşı sonlandırması beklenen ABD-İran müzakereleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dakika müdahalesiyle yeni bir krize sürüklendi. Trump'ın, taraflar arasında daha önce üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlanan taslak metni Tahran aleyhine ağırlaştırılmış maddelerle değiştirdiği iddia edildi.

Küresel zorba Trump’ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelere son anda müdahale ederek anlaşma taslağını daha sert şartlarla revize ettiği öne sürüldü. ABD basınına göre Tahran’a sunulan yeni teklif sonrası gözler İran’ın yaklaşık 3 gün içinde vermesi beklenen yanıta çevrildi. iran'ın baş müzakerecisi Kalibaf, ABD'nin teklifine rest çekerek "İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen kritik müzakerelerde anlaşma taslağına son anda müdahale ettiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, daha önce üzerinde uzlaşı sağlanan bazı maddeleri değiştirerek daha sert şartlar içeren yeni bir taslağı Tahran'ın değerlendirmesine sundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve haber sitesi Axios'un aktardığı bilgilere göre, Beyaz Saray yönetimi savaşın sona erdirilmesini sağlayabilecek olası anlaşma üzerinde son rötuşları yaparken, Trump özellikle İran'ın nükleer programına ilişkin maddelerde daha güçlü güvenceler talep ediyor.

DURUM ODASI'NDA KRİTİK TOPLANTI

İddiaya göre Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda üst düzey danışmanlarıyla yaklaşık iki saat süren kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ABD ile İran arasında müzakere edilen anlaşma taslağı masaya yatırıldı. Görüşmeler sırasında Trump'ın, özellikle İran'ın nükleer materyalleri ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kontrol altına alınmasına ilişkin maddelerin güçlendirilmesini istediği öne sürüldü.

Toplantının ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP HANGİ MADDELERDEN RAHATSIZ OLDU?

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içerebilecek bazı maddelerden rahatsızlık duydu.

Yetkililer, Trump'ın özellikle İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içerebilecek maddelerden endişe duyduğunu belirtti.

Haberde, Trump'ın daha önce Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasını da benzer gerekçelerle sert şekilde eleştirdiği hatırlatıldı.

Kaynaklar, revize edilen teklifin Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı ve İran yönetiminin anlaşmayı kabul etmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Haberde ayrıca Trump'ın, ABD'nin Pakistanlı yetkililer de dahil olmak üzere çeşitli arabulucular üzerinden yürüttüğü tekliflere İran'ın yanıt verme hızından huzursuzluk duyduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI

Axios'un haberine göre Trump yalnızca nükleer başlıklarda değil, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik yapılmasını istedi.

ABD'li yetkililer, Başkan'ın özellikle uranyumun denetimi, imhası ve zamanlamasına ilişkin maddelerde daha ayrıntılı güvenceler talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın son değişikliklerinin ardından taraflar arasında yeni bir müzakere trafiği başladığı ve görüşmelerin birkaç gün daha sürebileceği belirtiliyor.

"İRAN'DAN YANIT ÜÇ GÜNDE GELEBİLİR"

Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İran'ın yeni taslağa yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini söyledi.

Yetkili, İranlı karar vericilere ulaşmanın kolay olmadığını belirterek, "Kelimenin tam anlamıyla mağaralardalar ve e-posta kullanmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, anlaşmanın gerçekleşeceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bir anlaşma olacak. Bunun ne kadar yakın olduğunu göreceğiz. Başkanın istediği şartların sağlanması için beklemeye hazırız. Bir hafta sürebilir, daha kısa da olabilir, daha uzun da. Yeni haftaya girerken elimizde bir şey olmasını umuyoruz" dedi.

MÜZAKERELERİN EN KRİTİK BAŞLIĞI: NÜKLEER PROGRAM

Taraflar arasındaki en hassas konunun İran'ın nükleer programının geleceği olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre mevcut taslakta savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik çerçeve maddeler öncelikli olarak ele alınırken, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin nihai düzenlemelerin müzakerelerin ilerleyen aşamalarında şekillenmesi bekleniyor.

Washington ve Tahran arasında diplomatik trafik hız kazanırken, gözler şimdi İran'ın Trump'ın sertleştirilmiş teklifine vereceği yanıta çevrildi.

İRAN'DAN ABD'YE REST

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin sunduğu teklife karşılık Tahran'ın beklentilerini açıkladı.

Washinton'a rest çeken Kalibaf, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir. Düşmanın vaatlerine güven yok, yalnızca somut sonuçlar önemlidir."

Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor
Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor

Dünya

Sarı şeytan Trump’tan eşi benzeri görülmemiş küstahlık: Resmini paraya bastırmak için bürokrasiye baskı yapıyor

Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!
Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!

Gündem

Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor!

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!
Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!

Dünya

Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!

Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri
Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri

Dünya

Bilişsel testte tam puan alınca aklına yeni fikir geldi! Trump'tan başkan adayları için yeni öneri

Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi
Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi

Dünya

Barış görüşmelerine takoz Haydut Trump yan çizdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar
Gündem

Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar

İran Silahlı Kuvvetleri, küresel petrol ticaretinin ve deniz trafiğinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimi zirveye tırmandıra..
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı
Gündem

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı

Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra CHP Genel Başkanı olarak CHP Genel Merkezi'ne döndü. CHP Parti binasına 06 CHP 01 plakalı makam oto..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23