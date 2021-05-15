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Dünya Prens Harry: Kraliyet hayvanat bahçesi gibi…
Dünya

Prens Harry: Kraliyet hayvanat bahçesi gibi…

İngiliz Kraliyet ailesinin 6. varisi olan Prens Harry, kraliyet ailesinde yaşamayı, “The Truman Show filminde ve hayvanat bahçesinde yaşamanın karışımı gibi” diyerek aşağıladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:05:00 - 2021-05-15 11:07:28
Prens Harry: Kraliyet hayvanat bahçesi gibi…

İngiliz Kraliyet tahtının 6. varisi Prens Harry, kraliyet ailesinde yaşamayı, "The Truman Show filminde ve hayvanat bahçesinde yaşamanın karışımı gibi" diyerek tarif etti. 1997'de ölen annesi Prenses Diana'nın yaşadıklarına tanık olduktan sonra 20'li yaşlarda kraliyetin kendisine göre olmadığını anladığını söyleyen Harry, şöyle konuştu: "Babamın ailesinin ona davrandığı gibi bana davrandığını gördüm. Kısır döngüyü çocuklarım için nasıl kırabilirim diye düşündüm ve terapiye başladım."

Prens Harry, 2018'de evlendiği eşi Meghan Markle ile geçen yıl ABD'ye yerleşmiş, kraliyetteki görevlerini bırakmış; aileyle ipleri koparmıştı.

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