Prens Harry İngiliz Kraliyet ailesini yerden yere vurdu!

Oyuncu eşi Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşınan Prens Harry, Spare adlı kitabından sonra ABD'li gazeteciler Tom Bradby ve Anderson Cooper'a verdiği röportajla gündeme geldi.

Harry, aynı zamanda arkadaşı olan ve düğününe de katılan Tom Bradby'ye verdiği, ITV kanalında yayınlanan 90 dakikalık röportajında, ailesini karısı Meghan Markle'a dünyayı zindan etmekle suçladı. Harry, bu kez İngiliz kraliyet ailesini bilinçsiz bir şekilde önyargılara sahip olmakla itham etti. Harry, "Ailem, şeytanla aynı yatağa giriyor" ifadesini kullandı.

Ailesini istismarcılarla kıyasladı

Harry, Tom Bradby ile röportajında, karısı Meghan Markle'ın, kraliyet ailesiyle özellikle de ağabeyi William ve karısı Kate ile tanışmalarına değindi. Meghan ile Kate'in daha ilk günden itibaren anlaşamadıklarını anlatan Harry, bunun nedenini de "klişeleştirme" olarak nitelendirdi. Onun iddiasına göre, ailesinden gelen bu 'klişeleştirmenin' karısı Meghan'ın kabul görmesine engel olduğunu anlattı.

Harry, "Sanırım onlar benim Meghan gibi başarılı bir kariyere sahip biriyle ilişki kurmamı beklemiyorlardı." dedi.

Daha da ileri giden Harry, "Ailem karım Meghan'ın aileden dışlanmasına yardım etti" diye konuştu. Karısı Meghan'ın çektiği acılara değinen Harry, bu konuda ailesinin suç ortağı olduğunu söyleyip onları istismarcılarla kıyasladı.