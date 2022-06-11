  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Prens Charles, Ümit Özdağ'ı deliye döndürecek
Dünya

Prens Charles, Ümit Özdağ'ı deliye döndürecek

İngiltere, ülkeye kaçak yollardan giren sığınmacıları, 14 Haziran'dan itibaren Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Galler Prensi Charles ise hükümetin söz konusu politikasını sert şekilde eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:45:00 -
Prens Charles, Ümit Özdağ'ı deliye döndürecek

 

İngiltere, ülkeye kaçak yollardan giren sığınmacılar için tartışmalı bir karara imza attı.

Bu kapsamda söz konusu sığınmacılar, 14 Haziran'dan itibaren Ruanda'ya gönderilecek.

1 Ocak'tan bu yana İngiltere'de yasa dışı bulunanların Ruanda'ya yerleştirileceğini açıklayan Başbakan Boris Johnson'ın planı, Kraliyet Ailesi'nin tepkisini çekti.

Galler Prensi Charles'ın, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme politikasını eleştirdiği ortaya çıktı.

Charles: Hükümetin yaklaşımı dehşet verici

Konuyla ilgili bir kaynağın açıklamasını aktaran Guardian, "Charles, politikayla ilgili hayal kırıklığına uğradığını söyledi." diye yazdı.

Charles'ın, "hükümetin yaklaşımının dehşet verici olduğunu düşündüğünü" söylediği ve "hükümetin gidişatından etkilenmediğinin açık olduğu" belirtildi.

Kraliyet yalanlamadı

İngiliz kraliyet ikametgahı Clarence House'tan yapılan açıklamada ise "Galler Prensi hakkında siyasi olarak tarafsız kaldığını yeniden belirtmek dışında, imzasız özel görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz. Politik meseleler, hükümetin kararlarıyla ilgili." denildi.

Bununla birlikte, açıklamada, Charles'ın göçmenlere ilişkin politikaya karşı olduğuna dair yalanlama yapılmadı.

Hükümet: Anlaşma yasalara uygun

İngiliz hükümetinden bir yetkili, "Anlaşmanın tüm ulusal ve uluslararası yasalara tamamen uygun olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Ne yalan söyleyeyim gözlerim yaşardı. Bu İngiltere ve ABD ne kadar da insancıl ve demokratik. ah vah vah
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23