  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:59:24 -
Premier Lig'e yükselen Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı