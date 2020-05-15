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Spor

Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları sezon bitene kadar uzatılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:10:16 -
Premier Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları sezon bitene kadar uzatılabilecek

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecak futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.


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