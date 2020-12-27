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Spor Premier Lig lideri Liverpool, evinde West Bromwich engeline takıldı
Spor

Premier Lig lideri Liverpool, evinde West Bromwich engeline takıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:39:54 -
Premier Lig lideri Liverpool, evinde West Bromwich engeline takıldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı.

Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

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