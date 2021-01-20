  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Premier Lig, Leicester City, Çağlar Söyüncü
Spor

Premier Lig, Leicester City, Çağlar Söyüncü

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Leicester City maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 03:08:00 -
Premier Lig, Leicester City, Çağlar Söyüncü

Premier Lig'de Leicester City zorlu maçta Chelsea'yi konuk etti. Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

6. dakikada Wilfred Ndidi ile perdeyi açan Leicester City, 41. dakikada James Maddison ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2-0 sona ererken ikinci yarıda başka gol olmadı ve Leicester City kritik maçta Chelsea'yi evine eli boş gönderdi.

Bu sonucun ardından 38 puana ulaşan Leicester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 29 puandaki Chelsea ise 8. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi
Siyaset

Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.
Dilipak'tan çarpıcı açıklama: ABD'de radikal değişiklikler olacak
Dünya

Dilipak'tan çarpıcı açıklama: ABD'de radikal değişiklikler olacak

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, ABD'deki seçimin ardından göreve gelen Joe Biden dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay