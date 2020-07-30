Kurban bayramı sebebiyle internette en çok aratılan konuların başında kurbanlık hayvanların nasıl kesileceği ve parçalanacağını geliyor. Kurbanlık kesecek olanlar “Küçükbaş hayvanın derisi nasıl kolay yüzülür?” , “Büyükbaş hayvanın derisi nasıl yüzülür?” konularını inceliyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Pratik kurban derisi nasıl yüzülür? | Koyun derisi nasıl yüzülür?

Kurban kesim işlemi sırasında hayvanın derisinin yüzülmesi önemli ve zor bir iştir. Kurbanın derisi yüzülürken derinin dış tarafının etle temas etmemesine özen gösterilmelidir.

Yüzme işlemine ayaklardan başlanır ardından gövdeden devam edilir. Son olarak ise hayvanın baş kısmı yüzülür.

Küçükbaş hayvanların derisi yüzülürken bilek tarafından küçük bir delik açılır. Bu delikten bir hortum sokulması ile deri yüzme işlemi daha kolay hale gelebilir. Hortum ile derinin altına hava verilir. Hava verilen deriyi küçük yırtıklar ile yüzebilirsiniz. Bıçak ile bu şekilde deri ve eti birbirinden ayırabilirsiniz. Aynı işlemi büyükbaş hayvan içinde uygulayabilirsiniz.

Bir başka yöntem de ise hayvanı bacaklarından bir çengele asmalısınız. Asılan hayvanın derisini ufak darbelerle yüzebilirsiniz.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban eti kaç kişiyi dağıtılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.